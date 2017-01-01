Продажа квартир в Санкт-Петербурге: обзор, цены, прогнозы

Здесь достаточно предложений в новостройках, элитных жилых комплексах, сталинках и хрущевках. Все варианты продажи квартир в Санкт-Петербурге смотрите здесь. Разнообразие планировки и квадратуры, стоимости за квадратный метр, представленное на НайдиДом, удовлетворит самого требовательного покупателя жилья.



По чем апартаменты раздают?

Чтобы лучше оценить ситуацию с продажей жилья, предлагаем прогуляться по Санкт-Петербургу:

— Невский район вышел в лидеры по количеству предложений разного ценового сегмента и спросу покупателей. Все из-за преимуществ (близость красавицы Невы и транспортная развязка). Питерцы и гости не готовы тратить несколько часов на перемещение или ожидание в пробках. Поэтому варианты поблизости метрополитена (целых 7 станций в Невском районе) разлетаются, как горячие пирожки. Ни один спальный район не имеет настолько удачного сочетания транспортной развязки, экологии и доступной стоимости. О ценах. Однокомнатную квартиру с чистовой отделкой в Невском районе отдают за 1817730 рублей. За 4-х комнатные хоромы просят от 5 млн. рублей;

— Выборгский очень растянут географически, что создает разнообразие предложений: от сталинок и элитного жилья в центре до скромных хрущевок без ремонта на окраинах. Экология тоже не подкачала. Да, есть кварталы с производством, но здешние парки, скверы исполняют роль зеленых легких. Однокомнатные апартаменты в новостройке в Выборгском районе стоят от 2,5 млн рублей;

— Московский район приятно удивляет контрастом классической архитектуры Новодевичьего монастыря, других шедевров зодчества и современных элитных жилых кварталов. К примеру, апартаменты класса люкс с шикарной панорамой города потянут на 12 млн. и выше;

— Курортный район скоро получит титул самого элитного. Близость Финского залива и нетронутая экология стимулируют застройщиков пополнять рынок недвижимости новостройками комфорт и люкс класса с дизайнерскими интерьерами.

Прогнозы экспертов

Сайт Госстатистики констатирует в 2017 году популярность однокомнатных квартир. На их долю приходится 70% всей площади жилых комплексов эконом или стандарт. Менее популярны апартаменты с 4 и больше комнатами. На их часть приходится только 5% площадей. Эксперты объясняют ситуацию высокой стоимостью квадратного метра. Самые популярные варианты в Питере - 35-38 кв.м.



Что касается стоимости, то рынок недвижимости не коснутся резкие колебания. Достаточно предложений в новостройках и на вторичном рынке заставляют продавцов и посредников быть более сговорчивыми, а покупателям дарит шанс обзавестись персональным семейным гнездышком в Северной Пальмире. А быть в курсе новинок и лакомых предложений легко с помощью сайта НайдиДом.