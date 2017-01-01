Партию апельсинов с мертвыми мухами из ЮАР задержали в Петербурге

Но позже разрешили ввезти груз.

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Обсуждение темы:

«Партию апельсинов с мертвыми мухами из ЮАР задержали в Петербурге»

Hиф-Hиф 05.09 19:41 [ + 2 – ]

зря разрешили. Муха померла, видать, с голодухи, значит, есть эти апельсины нельзя, ибо невкусные.



Кстати, редакция! Повнимательнее! Исправьте заголовок. В тексте речь идет всего об одной мухе.

