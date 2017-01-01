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Станцию метро "Площадь Восстания" закрывали из-за забытых вещей (фото)

17:13
Тэги: метро, транспорт, проверка
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Тэги: метро, транспорт, проверка
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05.09 13:02
Хотел посмотреть кто там сидит внутри, и 3/14здит постоянно... в «В Купчино 63-летний пенсионер подорвался, распиливая телевизор на балконе»
разделим предыдущий коммент на два логических куска. Никто не слышал. Уверен - слышал. Но в хостеле такие кроки - привычное дело. И вписываться в них - себе дороже. Ты же в хостеле не босс и не смотрящий. Это -раз. Ночная бабочка - не думаю. Просто наивн... в «В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками»
Отец Дятла, и Малярши, судя по подвигам.... в «В Купчино 63-летний пенсионер подорвался, распиливая телевизор на балконе»
Во - первых, в хостеле (нормальном, туристическом, а не общаге для сброда) всегда есть рецепшен с админами. Они тоже ничего не слышали? Другое дело, если это пятиэтажный дом, переделанный под бомжатник, со своими законами и разным отребъем со всего Союз... в «В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками»
пенса достало постоянное вранье пукина по зомбоящику в «В Купчино 63-летний пенсионер подорвался, распиливая телевизор на балконе»
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