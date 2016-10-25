1,2 миллиарда рублей задолжали петербуржцы Фонду капремонта

Обсуждение темы:

«1,2 миллиарда рублей задолжали петербуржцы Фонду капремонта»

монк-аль-ахри 05.09 17:46 [ + 2 – ]

я до сих пор не знаю - берут с меня на капремонт или нет.

арнольд питерский 05.09 18:39 [ + 3 – ]

в гробу тоже будут брать на капремонт?

graail2 05.09 20:19 [ + 3 – ]

Фонд создан правительством СПб. Почему тогда его содержим мы. Откуда такие расчеты, если не проводилось освидетельствование всех домов.Узаконеный не понятно кем ЛОХОТРОН.