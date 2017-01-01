Филиал фонда развития "Сколково" откроют в Петербурге до конца года

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Обсуждение темы:

«Филиал фонда развития "Сколково" откроют в Петербурге до конца года»

Тоскливый Дятел Терпило 05.09 16:18 [ + -4 – ]

Наконец-то, мы дождались. Теперь наш город превратится в филиал Силиконовой долины.

dexter 05.09 16:31 [ + 2 – ]

Распилбабла-интертеймент-групп.

Другое название Сколково.

арнольд питерский 05.09 16:36 [ + 2 – ]

Дятел ты наверно бессмертный диванный тролль, выйди на улицу, подыши, ощути окружение, съезди вечерком в купчино или веселый поселок прогуляться...