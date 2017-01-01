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«В Ленобласти верующим раздали 10 тысяч "православных" светоотражателей»

а очередную партию презервативов "контекс" тоже святой водицей брызгают? а вагоны метро? я сегодня ехал по синей ветке - две лесбиянки внаглую сосались и лапали друг друга на перегоне до станции"невский проспект". а где милоша был? опять с друзьями-пидорами воюет?