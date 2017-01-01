Пьяный парень угнал легковушку у своего собутыльника и, удирая от полиции, устроил на ней ДТП

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , находясь неподалеку от площади Воинской Славы, сотрудники Росгвардии увидел автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого ехал с выключенными габаритными огнями и совершал опасные маневры, создавая на дороге аварийную ситуацию.



На требование остановить транспортное средство, водитель не отреагировал, при этом увеличил скорость и попытался скрыться, но не справился с управлением, задел несколько припаркованных машин, а затем вылетел на поребрик тротуара. После этого мужчина выбежал из заглохнувшего автомобиля и попытался скрыться, но был задержан на месте происшествия.



Документы на транспортное средство задержанный предоставить не смог, а пояснить, чей это автомобиль, отказался. Вскоре удалось установить, что незадолго до этого злоумышленник распивал спиртные напитки со своим знакомым в одной из квартир дома 13/3 по Гатчинскому шоссе, а когда тот уснул, похитил у него ключи от машины и совершил угон автомобиля.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на 4 сентября в Красносельском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал пьяного 25-летнего парня, который угнал автомобиль своего знакомого и пытался скрыться на нем от сотрудников Росгвардии.Как сообщает, находясь неподалеку от площади Воинской Славы, сотрудники Росгвардии увидел автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого ехал с выключенными габаритными огнями и совершал опасные маневры, создавая на дороге аварийную ситуацию.На требование остановить транспортное средство, водитель не отреагировал, при этом увеличил скорость и попытался скрыться, но не справился с управлением, задел несколько припаркованных машин, а затем вылетел на поребрик тротуара. После этого мужчина выбежал из заглохнувшего автомобиля и попытался скрыться, но был задержан на месте происшествия.Документы на транспортное средство задержанный предоставить не смог, а пояснить, чей это автомобиль, отказался. Вскоре удалось установить, что незадолго до этого злоумышленник распивал спиртные напитки со своим знакомым в одной из квартир дома 13/3 по Гатчинскому шоссе, а когда тот уснул, похитил у него ключи от машины и совершил угон автомобиля.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что в Выборге безработный юноша попал в ДТП на угнанных у полицейского "Жигулях".





