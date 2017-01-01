В Петербурге охранник морга взял у гражданина Марокко Volkswagen Touareg во временное пользование и исчез вместе с иномаркой

Потерпевший обратился в полицию.

Потерпевший обратился в полицию.



Как сообщат «Водитель Петербурга», 4 сентября около 15.50 с заявлением в полицию Калининского района обратился 36-летний гражданин Марокко, проживающий в Петербурге.



Мужчина рассказал, что в августе 2016 года передал свой белый Volkswagen Touareg 2014 года выпуска во временное пользование охраннику морга, работающему в одной из городских больниц, а сейчас связи с получателем машины нет.



Договор купли-продажи не оформлен до сих пор. Машину потерпевший передал вместе с ПТС и СТС. Стоимость иномарки составляет 2,4 млн рублей. Заявитель обратился в полицию, чтобы объявить автомобиль в розыск.



Напомним, В Петербурге у уроженца Марокко угнали иномарку, которую он передал во временное пользование. Мужчина, одолживший автомобиль, перестал выходить на связь.Как сообщат «Водитель Петербурга», 4 сентября около 15.50 с заявлением в полицию Калининского района обратился 36-летний гражданин Марокко, проживающий в Петербурге.Мужчина рассказал, что в августе 2016 года передал свой белый Volkswagen Touareg 2014 года выпуска во временное пользование охраннику морга, работающему в одной из городских больниц, а сейчас связи с получателем машины нет.Договор купли-продажи не оформлен до сих пор. Машину потерпевший передал вместе с ПТС и СТС. Стоимость иномарки составляет 2,4 млн рублей. Заявитель обратился в полицию, чтобы объявить автомобиль в розыск.Напомним, на прошлой неделе с парковки "Меги Парнас" угнали автомобиль "Рэндж Ровер" стоимостью 6 млн рублей.





