На Канонерском острове во время пьянки с малознакомым пенсионером 51-летний мужчина получил удар ножом в грудь

Пострадавшего госпитализировали.

Пострадавшего госпитализировали.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , инцидент произошел у дома 11 на Канонерском острове. Там сотрудники Росгвардии обнаружили 51-летнего пострадавшего с непроникающей резаной раной груди.



Мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков у него возник конфликт с малознакомым мужчиной, в ходе которого тот ранил его ножом и скрылся. Работая по горячим следам, бойцы Росгвардии неподалеку от лодочной станции на Канонерском острове увидели мужчину, который, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции.



"По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела," - отметили в УВО.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на понедельник наряд вневедомственной охраны задержал 64-летнего гражданина, который подозревается в том, что нанес ножевое ранение другому мужчине.Как сообщает, инцидент произошел у дома 11 на Канонерском острове. Там сотрудники Росгвардии обнаружили 51-летнего пострадавшего с непроникающей резаной раной груди.Мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков у него возник конфликт с малознакомым мужчиной, в ходе которого тот ранил его ножом и скрылся. Работая по горячим следам, бойцы Росгвардии неподалеку от лодочной станции на Канонерском острове увидели мужчину, который, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции."По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела," - отметили в УВО.Напомним, ранее мы писали о том, что на Светлановском проспекте трое злоумышленников избили и порезали ножом 43-летнего мужчину.





