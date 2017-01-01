«В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками»

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Общество
в хостеле же полно народу, никто не слышал криков? может просто не заплатили ночной бабочке?
разделим предыдущий коммент на два логических куска. Никто не слышал. Уверен - слышал. Но в хостеле такие кроки - привычное дело. И вписываться в них - себе дороже. Ты же в хостеле не босс и не смотрящий. Это -раз. Ночная бабочка - не думаю. Просто наивная дура. Таких в стране ещё много. Она как раз в ситуацию и вписалась. Всякое бывает. Слышал про историю, где приезжий студент казак встречался с питерской девушкой. Казака часто приглашал её к себе в общагу СПбГУ. Всё было хорошо. Но казак дружил с чеченцами - тремя. Так вот в одну ночь они все вчетвером девушку изнасиловали прямо в общаге СПбГУ на Васильевском, на 5-ой линии. А потом девушку просто выбросили. Тоже - ночная бабочка?
Во - первых, в хостеле (нормальном, туристическом, а не общаге для сброда) всегда есть рецепшен с админами. Они тоже ничего не слышали? Другое дело, если это пятиэтажный дом, переделанный под бомжатник, со своими законами и разным отребъем со всего Союза- так в такой идти стремно даже к любимому.
Просто подонки. Теперь ей сложно будет людям верить
Ребята похоже УК не читали, груповуха это серьёзный прецедент, ответить придётся даже если она это сама спровоцировала.
В западне?Это чё за хосТель такой что от туда нельзя убежать и позвать на помощь.А не проще написать правду что пришла бля..по вызову а там трое ,не договорились и прочее..Типа подруга звонила и угрожала,да мамка звонила и требовала отпустить работы много..Нормальная девушка в обезьянник не пойдёт
не
... Теперь начнёт разбираться в людях ...
... Вот так и расплачиваются за наивность и дурость ...
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19:24, 4 сентября
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Хотел посмотреть кто там сидит внутри, и 3/14здит постоянно... в «В Купчино 63-летний пенсионер подорвался, распиливая телевизор на балконе»