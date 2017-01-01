В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками

Обсуждение темы:

«В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками»

Wolf6 05.09 14:03 [ + 4 – ]

в хостеле же полно народу, никто не слышал криков? может просто не заплатили ночной бабочке?

монк-аль-ахри 05.09 14:39 [ + 10 – ]

разделим предыдущий коммент на два логических куска. Никто не слышал. Уверен - слышал. Но в хостеле такие кроки - привычное дело. И вписываться в них - себе дороже. Ты же в хостеле не босс и не смотрящий. Это -раз. Ночная бабочка - не думаю. Просто наивная дура. Таких в стране ещё много. Она как раз в ситуацию и вписалась. Всякое бывает. Слышал про историю, где приезжий студент казак встречался с питерской девушкой. Казака часто приглашал её к себе в общагу СПбГУ. Всё было хорошо. Но казак дружил с чеченцами - тремя. Так вот в одну ночь они все вчетвером девушку изнасиловали прямо в общаге СПбГУ на Васильевском, на 5-ой линии. А потом девушку просто выбросили. Тоже - ночная бабочка?

Неzнайка. 05.09 14:44 [ + -2 – ]

ХЗ как было, размыто пишут всегда, может все и не так было...

Тоскливый Дятел Терпило 05.09 15:39 [ + -13 – ]

На старости лет будет что вспомнить...

legenda.natalya 05.09 17:42 [ + 7 – ]

Во - первых, в хостеле (нормальном, туристическом, а не общаге для сброда) всегда есть рецепшен с админами. Они тоже ничего не слышали? Другое дело, если это пятиэтажный дом, переделанный под бомжатник, со своими законами и разным отребъем со всего Союза- так в такой идти стремно даже к любимому.

Просто подонки. Теперь ей сложно будет людям верить

Роберт 05.09 20:04 [ + 5 – ]

Ребята похоже УК не читали, груповуха это серьёзный прецедент, ответить придётся даже если она это сама спровоцировала.

смерч 05.09 20:24 [ + 1 – ]

В западне?Это чё за хосТель такой что от туда нельзя убежать и позвать на помощь.А не проще написать правду что пришла бля..по вызову а там трое ,не договорились и прочее..Типа подруга звонила и угрожала,да мамка звонила и требовала отпустить работы много..Нормальная девушка в обезьянник не пойдёт

НЕСТОР 05.09 21:47 [ + 1 – ]

Думала чай будет пить?

Бульт 05.09 22:19 [ + 0 – ]

... Теперь начнёт разбираться в людях ...



... Вот так и расплачиваются за наивность и дурость ...