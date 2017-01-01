В Петербурге женщина проведет 6 лет в колонии за то, что на почве ревности облила соперницу уксусной кислотой

От полученных травм пострадавшая скончалась.

От полученных травм пострадавшая скончалась.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября 2016 года в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов по Разъезжей улице. Женщина на почве ревности к своему знакомому и его сожительнице, спящих на диване, облила их уксусной кислотой, относящейся к группе едких ядов.



В результате потерпевшей были причинены химические ожоги 34% поверхности тела II-III степени, а также химический ожог верхних дыхательных путей, повлекшие ее смерть на месте происшествия. Ожоги мужчины были расценны как вред здоровью средней тяжести, он был госпитализирован в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".



"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге суд вынес приговор в отношении 56-летней женщины, которая в октябре прошлого года на почве ревности облила соперницу и ее сожителя уксусной кислотой. Пострадавшая скончалась от химических ожогов, мужчина получил серьезные травмы.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября 2016 года в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов по Разъезжей улице. Женщина на почве ревности к своему знакомому и его сожительнице, спящих на диване, облила их уксусной кислотой, относящейся к группе едких ядов.В результате потерпевшей были причинены химические ожоги 34% поверхности тела II-III степени, а также химический ожог верхних дыхательных путей, повлекшие ее смерть на месте происшествия. Ожоги мужчины были расценны как вред здоровью средней тяжести, он был госпитализирован в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"."Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Новой Ладоге во время ссоры пьяный мужчина зарезал свою собутыльницу.





