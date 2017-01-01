«Беззубая незнакомка обокрала случайного ухажера на севере Петербурга»

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Общество
Как понять после 9-00 исчезла....Испарилась как пердеж в воздухе? Или все же через дверь выщла...
Знаю эту подругу. Частая гостья баров на Коломяжском. Чмошная - мрак. Он извращенец.
Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- https://kachook.blogspot.com
Три магнитофона.Три подсигара отечественных.Кинокамеры три..И всё,всё же нажито непосильным трудом.
Дмитрий Якушев 05.09 18:39 - почитайте-ка историю Андрея Драчева ... Последнюю главу ... и шлите к чёртовой матери подальше "форму" ... В крайнем случае - на второй или третий план ...
А займитесь-ка лучше "содержанием", чтобы не стать "отбивной" после встречи с каким-нибудь отмороженным бойцом без правил ...
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19:24, 4 сентября
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Хотел посмотреть кто там сидит внутри, и 3/14здит постоянно... в «В Купчино 63-летний пенсионер подорвался, распиливая телевизор на балконе»