На проспекте Большевиков водитель ВАЗ-2105 сбил 14-летнего школьника
12:19
Тэги: дтп, авто, пешеходы, дети, невский район
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«На проспекте Большевиков водитель ВАЗ-2105 сбил 14-летнего школьника»
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05.09 13:02
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