Тягач с косметикой пропал по дороге из Петербурга в Татарстан

Водитель должен был прибыть в Казань еще 31 августа.

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«Тягач с косметикой пропал по дороге из Петербурга в Татарстан»