В Подпорожье в хозяйственной постройке нашли тело 36-летнего мужчины, у которого недавно умерла жена

У пары остались дети.

У пары остались дети.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, утром 4 сентября в хозяйственной постройке недалеко от одного из домов в городе Подпорожье был найден труп мужчины. На месте следователи нашли записку. Кроме того, они выяснили, что ранее супруга погибшего свела счеты с жизнью. У пары остались дети.



В настоящее время следователем проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем совместно с органами опеки в оперативном порядке решается вопрос об определении опекуна детей, оставшихся без родителей.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне утром в городе Подпорожье Ленинградской области было обнаружено тело 36-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. По факту правоохранительные органы проводят проверку.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, утром 4 сентября в хозяйственной постройке недалеко от одного из домов в городе Подпорожье был найден труп мужчины. На месте следователи нашли записку. Кроме того, они выяснили, что ранее супруга погибшего свела счеты с жизнью. У пары остались дети.В настоящее время следователем проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем совместно с органами опеки в оперативном порядке решается вопрос об определении опекуна детей, оставшихся без родителей.Напомним, ранее мы писали о том, что в Подпорожской больнице в ванной нашли тело 32-летней женщины с перерезанной шеей.





