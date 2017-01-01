Пенсионер гулял по набережной и увидел в Неве тело утопленника

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Пенсионер гулял по набережной и увидел в Неве тело утопленника»

Денис1313 05.09 11:31 [ + -1 – ]

опишите внешний вид

Денис1313 05.09 11:46 [ + -1 – ]

с кем можно связаться, подскажите номер телефона