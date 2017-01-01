На Московском проспекте байкера после удара о маршрутку отрикошетило в легковушку (фото)

В тяжелом состоянии мотоциклиста доставили в больницу.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«На Московском проспекте байкера после удара о маршрутку отрикошетило в легковушку (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 05.09 09:53 [ + 1 – ]

Создается впечатление, что весь город принадлежит одним байкерам.

Hиф-Hиф 05.09 10:16 [ + 1 – ]

а что тут проверять? Поделом байкерюге!

Вглазкин 05.09 11:07 [ + 0 – ]

хрустишка

монк-аль-ахри 05.09 13:07 [ + 0 – ]

байкером меньше - воздух чище!