20 тонн персиков с личинками из Македонии не пустили на прилавки Петербурга

Груз не прошел проверку специалистами Россельхознадзора.

Груз не прошел проверку специалистами Россельхознадзора. Управлением Россельхознадзора по городу и области проверки, сообщают в ведомстве.



Специалисты Управления проверили 20 тонн фруктов и обнаружили в них личинки восточной плодожорки. Наличие в персиках опасного карантинного вредителя подтвердили в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».



По решению собственника груза, персики были возвращены отправителю.



Напомним,

Груз персиков из Македонии не был допущен к реализации в Петербурге после проведеннойпроверки, сообщают в ведомстве.Специалисты Управления проверили 20 тонн фруктов и обнаружили в них личинки восточной плодожорки. Наличие в персиках опасного карантинного вредителя подтвердили в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».По решению собственника груза, персики были возвращены отправителю.Напомним, ранее сотрудники Россельхознадзора задержали в Петербурге партию креветок и рыбы из Таиланда.







Обсуждение темы: «20 тонн персиков с личинками из Македонии не пустили на прилавки Петербурга» арнольд питерский 04.09 15:57 [ + 0 – ]

Лучше проверте черно.опых, торгующих незаконно на каждом углу. Боцмaн 04.09 17:34 [ + 1 – ]

может сходишь сдашь анализы? или силком тебя в квд вести?

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