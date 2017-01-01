В Петербурге 17-летний юноша сбежал из дома, чтобы быть вместе со своей возлюбленной

Родители девушки против их отношений.

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«В Петербурге 17-летний юноша сбежал из дома, чтобы быть вместе со своей возлюбленной»

Тоскливый Дятел Терпило 04.09 18:00 [ + -2 – ]

Вместо того, чтобы получить образование или хотя бы получить хорошую специальность, молодой человек решил заняться личной жизнью.