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«Пьяный водитель "Опеля" вылетел на встречку и устроил лобовое ДТП с "Хондой" (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 04.09 16:49 [ + 0 – ]

Когда заметил и надо было съехать на обочину, а не провоцировать выпившего человека.