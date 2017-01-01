Очевидцы: В Петербурге водитель грузовой "Газели" не давал проехать детской скорой (видео)
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Общество
Скорую пересадить на БТР, чтобы можно было таранить, врачам вручить оружие для само защиты, и пожизненное за препятствие деятельности врачей повлекшиее смерть.
ЦИТАТА
на днях в культурной столице России
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Редакция! Благоволите пояснить, почему культурную столицу вы пишете с маленькой буквы, а северную -- с большой? И как вы намерены писать криминальную столицу и пивную? При ответе имейте в виду, что северная столица не то же самое, что Северная Пальмира или Северный проспект.
Ниф, да что докопался до того как писано? Да и какая к херам собачьим культура? Культура в Ленинграде осталась...
Девица-операторша за быдловатость вполне достойна получить в лицо. Так чтоб юшка потекла.
ПДД не предусматривают обязанности пропустить кого-либо в этом случае. Человек имеет право там стоять для разгрузки. А остановившееся в соответствии с ПДД т/с препятствием не является. Вежливо надо с людьми разговаривать. И они вам пойдут навстречу. А то вишь, он задним ходом не поедет. А если б там тупик был? Или человек колесо менял?
И вообще кажется это постановка с целью опять разжечь ненависть к водителям не являющимся "скорыми помощами".
Обычно на Газели трудятся серьезные, ответственные люди.
Правда в словах Нифа есть..Был свидетелем, стоял на остановке, вдруг сирена, крякалка, мчится скорая, на красный, на трамвайных путях разворот, тут замечае как из рыгаловки(шавермы) выскочила обезьянка с пакетом и кинулась к машине, передала пакет, забрала деньги, а скорая с мигалками понеслась куда то обедать...Это я кто му, что не всегда есть только плохое, или только хорошее. Водители скорых очень часто борзеют без причины.
--- задним ходом я сдавать не буду, я поеду вперед»,
классный ответ для водятеля скорой
- конечно не буду ,задом же неудобно ехать, проще пол часа рамсить с водилой Газели.
Если честно то мне так показалось что водитель газели был только адекватный.Или мне показалось?То что баба быдло то это видно,а мож это были сотрудники псих диспансера..Водитель газели конечно виноват по правилам и по данной ситуации,но я бы отметелил бы тех терпил за оскорбления в свой адрес,пусть скажут спасибо что парень спокойный и адекватный..Но это моё мнение
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