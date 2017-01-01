На Московском проспекте байкеры подрались с водителем и пассажиром иномарки, подрезавшей их колонну (видео)
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Новой Ладоге во время ссоры пьяный мужчина зарезал свою собутыльницу
- В Подпорожской больнице в ванной нашли тело 32-летней женщины с перерезанной шеей
- Открытие в лечении варикоза
- В Ленобласти пьяный мужчина погиб, провалившись в колодец
- В Киришах двое пьяных товарищей оказались в больнице с простреленными ногами после того, как пытались отобрать пистолет у полицейского
- В Петербурге 17-летний юноша сбежал из дома, чтобы быть вместе со своей возлюбленной
- На Киевском шоссе 37-летняя автоледи разбилась насмерть, врезавшись на "Пежо" в столб
- Две станции метро закрывали в Петербурге из-за бесхозных предметов
- Пешеход погиб под колесами электрички на севере Петербурга
- РПЦ опровергла информацию об отказе священника лечить приемную дочь с ВИЧ
- На Швецова BMW X5 красиво зашел в поворот, перевернулся на крышу и задел припаркованные автомобили (фото)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Никто никого не подрезал.
Господа мужественные полицейские!
Благоволите всех байкерюгов изловить и привлечь к суровой неминучей ответственности. А того удода в джинсовой жилетке, что засадил человеку в пах с ноги, подло подкравшись сзади, вообще приговорить к высшей мере социальной защиты!
Господа мужественные полицейские! Надеюсь, вы не самоустранитесь, как давеча в Маскве ваши доблестные коллеги у посольства Мьянмы!
Это же произвол, среди бела дня избивают неповинных людей. Еще один аргумент в пользу в свободного обращения и ношения огнестрельного оружия. Как еще от таких варваров защищаться?. Кстати, мигранту никогда не пришло бы в голову подкрасться сзади и ударить ногой.
Hиф-Hиф 04.09 15:26 [ + 5 – ]
К сожалению нам простым гражданам-автомобилистам приходится об этом только мечтать.
На видео, вообще не видно, что чудики кого-то подрезали. Так сказать, он проехал через компанию байке ров и помчался дальше. На светофоре, скорее всего, и те и другие вели себя недостойно, и друг друга стоили. Хорошо, хоть "управиться" успели задолго до зеленого, и по машинам разбежаться
Всегда , когда вижу козла на мотоцикле, ВСЕГДА желаю ему скорее разбиться! Это ведь уроды. По видео, ну шакалы, внезапно на парня и потом сзади, трусы на понтах. Мужик, который все заснял, отнеси в полицию московского рувд запись.Нужно наказать, показательно! Иначе и с другими так поступят
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
19:24, 4 сентября
на новости
И не только им, на продажных мусаров, и власть надежд нет никаких... в «В Петербурге сантехника из Узбекистана подозревают в надругательстве над двумя пятиклассницами»