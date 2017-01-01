На Московском проспекте байкеры подрались с водителем и пассажиром иномарки, подрезавшей их колонну (видео)

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«На Московском проспекте байкеры подрались с водителем и пассажиром иномарки, подрезавшей их колонну (видео)»

Hиф-Hиф 04.09 15:26 [ + 6 – ]

Никто никого не подрезал.

Господа мужественные полицейские!

Благоволите всех байкерюгов изловить и привлечь к суровой неминучей ответственности. А того удода в джинсовой жилетке, что засадил человеку в пах с ноги, подло подкравшись сзади, вообще приговорить к высшей мере социальной защиты!



Господа мужественные полицейские! Надеюсь, вы не самоустранитесь, как давеча в Маскве ваши доблестные коллеги у посольства Мьянмы!

Тоскливый Дятел Терпило 04.09 16:47 [ + -2 – ]

Это же произвол, среди бела дня избивают неповинных людей. Еще один аргумент в пользу в свободного обращения и ношения огнестрельного оружия. Как еще от таких варваров защищаться?. Кстати, мигранту никогда не пришло бы в голову подкрасться сзади и ударить ногой.

махоня 04.09 17:14 [ + 3 – ]

десять на одного - это нормальный стиль для мотодебилов!!!!!

махоня 04.09 17:15 [ + -1 – ]

Hиф-Hиф 04.09 15:26 [ + 5 – ]



К сожалению нам простым гражданам-автомобилистам приходится об этом только мечтать.

legenda.natalya 04.09 17:22 [ + 1 – ]

На видео, вообще не видно, что чудики кого-то подрезали. Так сказать, он проехал через компанию байке ров и помчался дальше. На светофоре, скорее всего, и те и другие вели себя недостойно, и друг друга стоили. Хорошо, хоть "управиться" успели задолго до зеленого, и по машинам разбежаться

Надежд 04.09 20:30 [ + 0 – ]

Всегда , когда вижу козла на мотоцикле, ВСЕГДА желаю ему скорее разбиться! Это ведь уроды. По видео, ну шакалы, внезапно на парня и потом сзади, трусы на понтах. Мужик, который все заснял, отнеси в полицию московского рувд запись.Нужно наказать, показательно! Иначе и с другими так поступят

бармалей 04.09 21:07 [ + 0 – ]

залдостановская петушня.

Пешеход)) 04.09 21:54 [ + 0 – ]

Каждому по персональной встрече с фурой. Желательно на встречке.