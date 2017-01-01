Обсуждение темы:

«БМВ устроил массовый "замес" на мосту Александра Невского: есть пострадавшие (фото)»

Х5 лучшая модель всех времен и народов. Наверняка, авто управлял солидный, достойный уважения человек. Определять виновника второпях не следует. ГИБДД разберется, там работают проверенные опытом люди.

Я езжу на таком Х5 но ни к мажорам, ни, тем более, к быдлу никакого отношения не имею...

