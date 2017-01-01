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«Мужчина, уверовавший в Бога, признался в убийствах 14-летней давности»

всегда возникает одна буква: И? трупы к жизни не вернёшь. отсидка не сделает человека не умнее, не счастливее. Смысл? Что дало это раскаяние? Любое действие должно иметь смысл. Я его тут не вижу. Добавил очков попам?! Так они в год столько воруют и столько грешат, что тебе за семь лет и не заработать!