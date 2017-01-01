В Киришах двое пьяных товарищей оказались в больнице с простреленными ногами после того, как пытались отобрать пистолет у полицейского

Нетрезвые граждане врезались на авто в машину стража порядка.

Нетрезвые граждане врезались на авто в машину стража порядка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по предварительной информации, 2 сентября в 21.20 у дома 16 по улице Героев водитель иномарки, двигаясь задним ходом, совершил столкновение с автомобилем под управлением сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.



На сделанное сотрудником полиции замечание водитель и пассажир иномарки, имевшие признаки алкогольного опьянения, нанесли ему телесные повреждения, пытаясь завладеть табельным оружием. Страж порядка произвел три предупредительных выстрела в воздух, но поскольку нападавшие не прекратили своих противоправных действий, он был вынужден стрелять по ногам злоумышленников.



Нападавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные в городе Кириши Ленинградской области сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие после нападения на него участников ДТП.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по предварительной информации, 2 сентября в 21.20 у дома 16 по улице Героев водитель иномарки, двигаясь задним ходом, совершил столкновение с автомобилем под управлением сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.На сделанное сотрудником полиции замечание водитель и пассажир иномарки, имевшие признаки алкогольного опьянения, нанесли ему телесные повреждения, пытаясь завладеть табельным оружием. Страж порядка произвел три предупредительных выстрела в воздух, но поскольку нападавшие не прекратили своих противоправных действий, он был вынужден стрелять по ногам злоумышленников.Нападавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что в Выборге безработный юноша попал в ДТП на угнанных у полицейского "Жигулях".





