Мотоциклист попал в больницу после ДТП на юго-западе Петербурга

Авария произошла сегодня утром.

Авария произошла сегодня утром.



По имеющейся информации, около 7:40 у дома № 3 по улице Партизана Германа 38-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» столкнулся с иномаркой «Черри».



В результате аварии байкер получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В обстоятельствах ДТП разбирается дорожная полиция.



Напомним, на прошлой неделе Серьезное ДТП с мототранспортом произошло сегодня рано утром в Красносельском районе, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области.По имеющейся информации, около 7:40 у дома № 3 по улице Партизана Германа 38-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» столкнулся с иномаркой «Черри».В результате аварии байкер получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В обстоятельствах ДТП разбирается дорожная полиция.Напомним, на прошлой неделе в тройном ДТП на КАД погиб мотоциклист.







Обсуждение темы: «Мотоциклист попал в больницу после ДТП на юго-западе Петербурга» махоня 04.09 17:13 [ + 0 – ]

Разъездились иномарки всякие - честным пиблотам по правилам ПДД не проехать.

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