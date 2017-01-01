В Петербурге сантехника из Узбекистана подозревают в надругательстве над двумя пятиклассницами

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«В Петербурге сантехника из Узбекистана подозревают в надругательстве над двумя пятиклассницами»

Неzнайка. 04.09 11:13 [ + 13 – ]

К ближайшей стенке, ублюдка.

НЕСТОР 04.09 11:45 [ + 10 – ]

Мамочкам надо взять топоры и самим всё решить.

Неzнайка. 04.09 12:41 [ + 11 – ]

04.09 11:45+1000

И не только им, на продажных мусаров, и власть надежд нет никаких...

Тоскливый Дятел Терпило 04.09 14:43 [ + -7 – ]

Согласитесь, что вопросов больше, чем ответов. Как девочки оказались без присмотра? Каким образом сантехник мог совершить разврат одновременно с двумя девочками? И наконец, в чем эти действия выражались. Мигранту предлагаю предоставить бесплатного адвоката.

НЕСТОР 04.09 15:49 [ + 9 – ]

и дятлу по башке надо настучать.