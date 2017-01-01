В Сестрорецке громкоголосая девушка отбилась от насильника, но рассталась с "Айфоном"

Телефон позже нашли под железнодорожной платформой, куда его выкинул преступник.

Обсуждение темы:

«В Сестрорецке громкоголосая девушка отбилась от насильника, но рассталась с "Айфоном"»

Неzнайка. 04.09 11:24 [ + 7 – ]

Правильно, зачем обезьяне айфон...

арнольд питерский 04.09 12:03 [ + 11 – ]

Девушки, женщины носите с собой ножи, крюки, кольца, баллончики и вообще в ночное время не ходите одни. Хоть иногда оторвитесь от своих сраных айфонов, а то окружение уже совсем не чувсвуйте.

Тоскливый Дятел Терпило 04.09 14:45 [ + -3 – ]

Неужели в нашем городе такое возможно? На каждом углу полиция.