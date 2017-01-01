Пьяный петербуржец ломился в кабину пилотов в самолете, летевшем в Читу

Дебош закончился для жителя Северной столицы уголовным делом.

Дебош закончился для жителя Северной столицы уголовным делом. МВД РФ .



Инцидент произошел во время рейса Петербург – Екатеринбург – Чита. Один из пассажиров по неизвестным причинам попытался вломиться в кабину пилотов. Утихомиривать буяна пришлось бортпроводникам.



После прибытия в Читу хулигана сдали на руки местной транспортной полиции. Выяснилось, что задержанный является петербуржцем 1984 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



Напомним Житель Петербурга был задержан за хулиганство на борту самолета, летевшего на Дальний Восток, сообщают вИнцидент произошел во время рейса Петербург – Екатеринбург – Чита. Один из пассажиров по неизвестным причинам попытался вломиться в кабину пилотов. Утихомиривать буяна пришлось бортпроводникам.После прибытия в Читу хулигана сдали на руки местной транспортной полиции. Выяснилось, что задержанный является петербуржцем 1984 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».Напомним , в конце июля самолет, летевший из Махачкалы в Петербург, был вынужден приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за пассажира, решившего покурить на борту.







Обсуждение темы: «Пьяный петербуржец ломился в кабину пилотов в самолете, летевшем в Читу» Неzнайка. 04.09 12:42 [ + 5 – ]

Типичный поступок дятла... j T 04.09 17:21 [ + 0 – ]

#Этожпитересливыпитьвыхотитетовозьмитеводкилитер

Всего комментариев - 2