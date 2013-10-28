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«Балерина Ульяна Лопаткина стала студенткой СПбГУ»

балет люблю. восхищался всегда парой Рузиматов - Лопаткина. хороши были Цицкаридзе, Вишнёва, Таранда. Красиво было смотреть. Пусть и в науках она преуспеет. Буду только рад.