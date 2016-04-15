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«Новый клип группы "Ленинград" за сутки набрал более 3 млн просмотров (видео)»

можно надувать щёки и трындеть. народ все равно смотреть это будет. я сам смотрел одну из версий. шнур гениален в том, что собирает всяческую быдлятину и попсятину в один пакет. поэтому прол где-то на окраине питера шнура смотрит, говорит - моё и ставит лайки!