В Смольном выбрали главу для нового политического комитета

Им стал Игорь Князев, ранее руководивший комитетом по работе с органами государственной власти и местного самоуправления.

Обсуждение темы:

«В Смольном выбрали главу для нового политического комитета»

арнольд питерский 01.09 13:52 [ + 3 – ]

Очередной паразит и ворюга. Почему молодых не ставят, а ставят каких то старых пердунов, которые до могилы будут деньги пи.дить.

Hиф-Hиф 01.09 14:15 [ + 3 – ]

Какое мудрое, взвешенное и своевременное решение!

Расцветет теперь Родина любимая, как вишневый сад, и враги ее побеждены и посрамлены будут!



"...теперь пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!" (С)

dexter 01.09 15:54 [ + 2 – ]

Забавно, политики нет, а комитет есть.



НЕСТОР 01.09 16:47 [ + 0 – ]

Очередной ворюга-бездельник.