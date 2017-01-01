70 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам в Петербурге (фото)

Обсуждение темы:

«70 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам в Петербурге (фото)»

Hиф-Hиф 01.09 13:54 [ + 10 – ]





Эх, губернатор, губернатор...

Оно конечно. К этим семидесяти тысячам одухотворенных светлых ликов и не подступиться, на наличие колюще-режущих не обшманать. То ли дело винтить одиночный пикет на 15 суток за наличие в кармане ключа от машины (конечно, ключ же острый!) как за нарушение правил организации публичного мероприятия.

Неzнайка. 01.09 14:03 [ + 10 – ]

За что боролись наши отцы и деды? За то что бы в славном добром Ленинграде, в центре, 70 тысяч немытых, смердящих задниц смотрели в небо...

Тоскливый Дятел Терпило 01.09 15:10 [ + -5 – ]

Предполагаю, что правоверных мусульман в нашем городе раз в десять больше, поэтому указанная цифра явно занижена. И они никогда не пойдут на совершение преступлений.

утро&лето 01.09 15:15 [ + 3 – ]

Почему третью задницу справа, сразу за жирной жопой не заретушировали ?

НЕСТОР 01.09 17:06 [ + 2 – ]

дятел вонючий не одна сотня матерей плюнула бы тебе в твою харю за погибших от рук мракозадых детей.

Костян 01.09 17:08 [ + 2 – ]

Почему опять не установили пулеметы на крышах близстоящих домов?