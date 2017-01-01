70 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам в Петербурге (фото)
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Общество
Эх, губернатор, губернатор...
Оно конечно. К этим семидесяти тысячам одухотворенных светлых ликов и не подступиться, на наличие колюще-режущих не обшманать. То ли дело винтить одиночный пикет на 15 суток за наличие в кармане ключа от машины (конечно, ключ же острый!) как за нарушение правил организации публичного мероприятия.
За что боролись наши отцы и деды? За то что бы в славном добром Ленинграде, в центре, 70 тысяч немытых, смердящих задниц смотрели в небо...
Предполагаю, что правоверных мусульман в нашем городе раз в десять больше, поэтому указанная цифра явно занижена. И они никогда не пойдут на совершение преступлений.
Почему третью задницу справа, сразу за жирной жопой не заретушировали ?
дятел вонючий не одна сотня матерей плюнула бы тебе в твою харю за погибших от рук мракозадых детей.
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Губернатор! Это что такое творится!
Ниф, ты к кому обращаешься???
Где ты видел Губернатора?????????? в «Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)»