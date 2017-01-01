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«ГИБДД: Накануне 1 сентября на дорогах Петербурга и области пострадали семеро детей»

А вы больше кричите из каждого утюга, что пешеход всегда прав и ему на дороге все и всё должны, а он ничего и никому -- еще и не такая статистика выйдет.