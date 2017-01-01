ГИБДД: Накануне 1 сентября на дорогах Петербурга и области пострадали семеро детей
13:13
Тэги: дтп, авто, дети, травмы, пострадавшие, ленобласть
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Фонтан кипятка забил из-под земли после прорыва на Кораблестроителей (фото)
- Станцию метро "Нарвская" закрывали из-за забывчивой пассажирки
- Открытие в лечении варикоза
- Чиновник из Калининского района отделался условным сроком за взятку
- Кокорина второй месяц подряд признали лучшим игроком "Зенита"
- Набережную Лейтенанта Шмидта и Большую Морскую будут ограничивать по ночам
- Тучков и Биржевой мосты разведут в непривычное время
- Новый клип группы "Ленинград" за сутки набрал более 3 млн просмотров (видео)
- Петербурженку отдадут под суд за организацию секс-притона
- На Большеохтинском в госучреждении пьяный мужчина пытался затеять драку с бойцами Росгвардии
- Рейс ВИМ-Авиа из Антальи в Петербург задерживают почти на сутки
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«ГИБДД: Накануне 1 сентября на дорогах Петербурга и области пострадали семеро детей»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
30 августа
1 сентября
31 августа
31 августа
На Невском проспекте водитель "Форд Мондео" вылетел на встречку и на тротуаре сбил четырех пешеходов (фото, видео)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото) (15/+15)
Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото) (15/+15)
В метро Петербурга появились плакаты с призывом сообщать в ФСБ о подозрительных соседях (фото) (17/+0)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео) (16/+0)
Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото) (15/+15)
09:46 В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на студию режиссера Алексея Учителя (6/+6)
09:38 Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото) (15/+15)
Подписка
на новости
на новости
Губернатор! Это что такое творится!? Не пора ли уж завязывать с байрамированием в центре города? в «Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)»
Редакция! "Петроградка", а равно "гостинка", "васька", "галёра", "просвет" и проч. -- это только у понаехалова. А у правильных питерцев -- Петроградская. в «Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)»
Как тараканы сползлись, гады... в «Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)»
Hиф-Hиф 01.09 09:50 [ + 2 – ]
Губернатор! Это что такое творится!
Ниф, ты к кому обращаешься???
Где ты видел Губернатора?????????? в «Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)»
Губернатор! Это что такое творится!
Ниф, ты к кому обращаешься???
Где ты видел Губернатора?????????? в «Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)»
5
5