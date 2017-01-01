В Ленобласти мужчина пытался за 15 тысяч рублей откупиться от полиции

Стражи порядка должны были за эти деньги закрыть глаза на нелегальных работников.

Стражи порядка должны были за эти деньги закрыть глаза на нелегальных работников.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, стражи порядка выяснили, что на стройке детской площадки в поселке Кингисеппский трудятся нелегалы, у которых отсутствует разрешение на работу.



Мужчина, который осуществлял контроль за работой нелегалов, днем 18 августа в автомобиле предложил денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных действий, а именно за не проведение им процессуальной проверки. Сотрудником полиции факт дачи взятки был зафиксирован, денежные средства изъяты, а подозреваемый – задержан.



По факту в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу". В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.



"В соответствии с действующим законодательством, уголовная ответственность за дачу взятки наступает вне зависимости от ее размера и может предусматривать, в зависимости от квалифицирующих признаков преступления, наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Кингисеппском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, стражи порядка выяснили, что на стройке детской площадки в поселке Кингисеппский трудятся нелегалы, у которых отсутствует разрешение на работу.Мужчина, который осуществлял контроль за работой нелегалов, днем 18 августа в автомобиле предложил денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных действий, а именно за не проведение им процессуальной проверки. Сотрудником полиции факт дачи взятки был зафиксирован, денежные средства изъяты, а подозреваемый – задержан.По факту в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу". В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего."В соответствии с действующим законодательством, уголовная ответственность за дачу взятки наступает вне зависимости от ее размера и может предусматривать, в зависимости от квалифицирующих признаков преступления, наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти двое мужчин пытались подкупить полицейского.







Обсуждение темы: «В Ленобласти мужчина пытался за 15 тысяч рублей откупиться от полиции» смерч 01.09 22:48 [ + 1 – ]

Сажать таких надо однозначно

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