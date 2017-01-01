В Ленобласти мужчина пытался за 15 тысяч рублей откупиться от полиции
19:51, 1 сентября
Тэги: взятки, полиция, ленобласть, Кингисеппский район, задержания
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Общество
Обсуждение темы:
«В Ленобласти мужчина пытался за 15 тысяч рублей откупиться от полиции»
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Эх, губернатор, губернатор...
Оно конечно. К этим семидесяти тысячам одухотворенных светлых ликов и не подступиться, на наличие колюще-режущих не обшманать. То ли дело винтить одиночный пикет на 15 суток за наличие в кармане ключа от машины (конечно,... в «70 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам в Петербурге (фото)»
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