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«На Моховой 70-летняя старушка отдала курьеру "Геннадию" 300 тысяч рублей за БАДы»

не ну чо? Хотела омолодиться -- и омолодится. Посидит теперь на хлебушке с водичкой. Сильно голодание омолаживает организм. Проверено. Так что деньги не зря потратила.