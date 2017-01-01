Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)

Вся прилегающая к мечети территория, в том числе Александровский парк, была заполнена верующими.

Обсуждение темы:

«Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)»

Hиф-Hиф 01.09 09:50 [ + 16 – ]

Губернатор! Это что такое творится!? Не пора ли уж завязывать с байрамированием в центре города?

Hиф-Hиф 01.09 09:53 [ + 14 – ]

Редакция! "Петроградка", а равно "гостинка", "васька", "галёра", "просвет" и проч. -- это только у понаехалова. А у правильных питерцев -- Петроградская.

Тоскливый Дятел Терпило 01.09 09:55 [ + -11 – ]

Неужели трудно построить еще пару мечетей в городе, чтобы снять общественное напряжение.

Hиф-Hиф 01.09 09:59 [ + 8 – ]

К чему Париж и Монпарнас?

Да завались таких у нас!

Чем хуже Кировский?

Скажите, бога ради.

Я не поеду в Сан-Суси,

Ты не зови и не проси,

Я жить хочу

на Петроградской в Ленинграде.



У вас там нравы коротки,

Гони доллАр, снимай портки,

А то еще возьмут прирежут шутки ради.

У нас же тишь и благодать,

Конечно, могут и поддать,

Но лишь слегка

на Петроградской в Ленинграде. (С)



На ПЕТРОГРАДСКОЙ, чтоб вас...!

Неzнайка. 01.09 10:19 [ + 12 – ]

Как тараканы сползлись, гады...

Неzнайка. 01.09 10:20 [ + 10 – ]

Hиф-Hиф 01.09 09:50 [ + 2 – ]

Губернатор! Это что такое творится!

Ниф, ты к кому обращаешься???

Где ты видел Губернатора??????????

Hиф-Hиф 01.09 10:53 [ + 5 – ]

Кстати! Там же рядом особняк Матильды!



Господа мужественные полицейские! Как бы православные активисты, прикинувшись байрамирущими, не пробрались и в злобе на фильм не причинили вред зданию, являющемуся ныне народным достоянием.

арнольд питерский 01.09 11:18 [ + 8 – ]



арнольд питерский 01.09 11:21 [ + 9 – ]



Неzнайка. 01.09 11:29 [ + 5 – ]

Дятел, ушатай пожалуйста себя об стену, чтобы снять общественное напряжение.....

Gitel 01.09 12:52 [ + -6 – ]

Да ладно уж, к 10 часам всё свободно стало, только по Конному переулку не проехать - грузовик поперёк стоял. Живу рядом и не страдаю от этих небольших неудобств.

Матва-Полтос 01.09 13:28 [ + 6 – ]

А Жлобяре -говнюку похер..Этой мрази они не мешают..

монк-аль-ахри 01.09 13:50 [ + 1 – ]

мы, как истинные суфиты 13-ой степени посвящения (высшая ступень - 14ая), не верим в Аллаха. Но понимаем необходимость управления стадом. С исламом не надо бороться. Надо научиться его использовать.

Hиф-Hиф 01.09 13:53 [ + 5 – ]



Эх, губернатор, губернатор...

Оно конечно. К этим семидесяти тысячам (http://www.gazeta.spb.ru/2020847-0/) одухотворенных светлых ликов и не подступиться, на наличие колюще-режущих не обшманать. То ли дело винтить одиночный пикет на 15 суток за наличие в кармане ключа от машины (конечно, ключ же острый!) как за нарушение правил организации публичного мероприятия.