Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)
- Крем от геморроя «Здоров»
- Фонтан кипятка забил из-под земли после прорыва на Кораблестроителей (фото)
- Станцию метро "Нарвская" закрывали из-за забывчивой пассажирки
- Открытие в лечении варикоза
- Чиновник из Калининского района отделался условным сроком за взятку
- Кокорина второй месяц подряд признали лучшим игроком "Зенита"
- Набережную Лейтенанта Шмидта и Большую Морскую будут ограничивать по ночам
- Тучков и Биржевой мосты разведут в непривычное время
- Новый клип группы "Ленинград" за сутки набрал более 3 млн просмотров (видео)
- Петербурженку отдадут под суд за организацию секс-притона
- На Большеохтинском в госучреждении пьяный мужчина пытался затеять драку с бойцами Росгвардии
- Рейс ВИМ-Авиа из Антальи в Петербург задерживают почти на сутки
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Губернатор! Это что такое творится!? Не пора ли уж завязывать с байрамированием в центре города?
Редакция! "Петроградка", а равно "гостинка", "васька", "галёра", "просвет" и проч. -- это только у понаехалова. А у правильных питерцев -- Петроградская.
Неужели трудно построить еще пару мечетей в городе, чтобы снять общественное напряжение.
К чему Париж и Монпарнас?
Да завались таких у нас!
Чем хуже Кировский?
Скажите, бога ради.
Я не поеду в Сан-Суси,
Ты не зови и не проси,
Я жить хочу
на Петроградской в Ленинграде.
У вас там нравы коротки,
Гони доллАр, снимай портки,
А то еще возьмут прирежут шутки ради.
У нас же тишь и благодать,
Конечно, могут и поддать,
Но лишь слегка
на Петроградской в Ленинграде. (С)
На ПЕТРОГРАДСКОЙ, чтоб вас...!
Hиф-Hиф 01.09 09:50 [ + 2 – ]
Губернатор! Это что такое творится!
Ниф, ты к кому обращаешься???
Где ты видел Губернатора??????????
Кстати! Там же рядом особняк Матильды!
Господа мужественные полицейские! Как бы православные активисты, прикинувшись байрамирущими, не пробрались и в злобе на фильм не причинили вред зданию, являющемуся ныне народным достоянием.
Дятел, ушатай пожалуйста себя об стену, чтобы снять общественное напряжение.....
Да ладно уж, к 10 часам всё свободно стало, только по Конному переулку не проехать - грузовик поперёк стоял. Живу рядом и не страдаю от этих небольших неудобств.
мы, как истинные суфиты 13-ой степени посвящения (высшая ступень - 14ая), не верим в Аллаха. Но понимаем необходимость управления стадом. С исламом не надо бороться. Надо научиться его использовать.
Эх, губернатор, губернатор...
Оно конечно. К этим семидесяти тысячам (http://www.gazeta.spb.ru/2020847-0/) одухотворенных светлых ликов и не подступиться, на наличие колюще-режущих не обшманать. То ли дело винтить одиночный пикет на 15 суток за наличие в кармане ключа от машины (конечно, ключ же острый!) как за нарушение правил организации публичного мероприятия.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
12:36, 28 августа
на новости
Губернатор! Это что такое творится!
Ниф, ты к кому обращаешься???
Где ты видел Губернатора?????????? в «Тысячи мусульман пришли к Соборной мечети на празднование Курбан-байрама, парализовав движение по Петроградке (фото)»