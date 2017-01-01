Пьяная ссора двух братьев на Долгоозерной закончилась поножовщиной и убийством

Трагедия произошла в последний день лета.

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Обсуждение темы:

«Пьяная ссора двух братьев на Долгоозерной закончилась поножовщиной и убийством»

Barabas 01.09 13:41 [ + 0 – ]

а че они не жахнули друг друга в дымоход?