На востоке Петербурга велосипедист, не поделив дорогу с легковушкой, несколько раз выстрелил в пассажира авто

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Обсуждение темы:

«На востоке Петербурга велосипедист, не поделив дорогу с легковушкой, несколько раз выстрелил в пассажира авто»

Hиф-Hиф 01.09 10:47 [ + -1 – ]

Господа мужественные полицейские! Изловите гнусного велосека и примерно накажите! Дабы всем велосекам неповадно было! Ибо доколе?





арнольд питерский 01.09 11:25 [ + 1 – ]

В Купчино давно бы убили уже

Логист 01.09 13:26 [ + 2 – ]

Учитывая маргинальность Купчино , они бы втроем курнули спайсов и застрелились )))))))

монк-аль-ахри 01.09 13:45 [ + 2 – ]

надо было разрывными бить. и в голову!