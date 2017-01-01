Обсуждение темы:

«В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на студию режиссера Алексея Учителя»

Кошмар... Мракобесие и джаз...

Фильм-то, по ходу, действительно про любовь, вряд ли занудноватый Учитель будет пошлости снимать. Царь, кстати был канонизирован не за праведную жизнь земную, а за смерть мученическую. И не такой уж страшный грех история о его отношениях до официального брака.