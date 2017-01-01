Смольный решил пока не повышать цены в общественном транспорте Петербурга

На данный момент себестоимость жетона на метро составляет 47 рублей 60 копеек.

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Обсуждение темы:

«Смольный решил пока не повышать цены в общественном транспорте Петербурга»

Неzнайка. 01.09 10:15 [ + 8 – ]

Погодите, "выборы" пройдут, в три раза повысят...

арнольд питерский 01.09 10:58 [ + 7 – ]

Ворюги и пид.расы!!! Верните по 5копеек как было с 61-91год

монк-аль-ахри 01.09 13:40 [ + 6 – ]

правящие суки забздели! видел, как вчера полтом заезжал в ГУАП, который он закончил с тройками по математике. бздливые охранники спотыкаясь бросились убирать велосипед, который был на трассе Жлоба. велосипед был на цепи, так срочно болгаркой отпилили. вдруг сиятельную мразь взорвут?!