5 тысяч полицейских будут охранять порядок в Петербурге в День знаний

Помогать стражам порядка будут дружинники.

Помогать стражам порядка будут дружинники.

Среди них будет 3 тыс. силовиков, еще около 1700 кадров предоставят частные охранные предприятия и народные дружины. В ГУ Росгвардии сформируют специальный отряд из 300 сотрудником ОМОНа и подразделений лицензионно-разрешительной работы.



Патрулировать улицы в районе мест проведения праздничных мероприятий будут 290 экипажей вневедомственной охраны.



Напомним, в этом году День знаний совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. Ранее сообщалось, что





Пять тысяч силовиков будут следить за порядком и безопасностью в Петербурге 1 сентября, в День знаний, сообщают в региональном главке МВД.

Среди них будет 3 тыс. силовиков, еще около 1700 кадров предоставят частные охранные предприятия и народные дружины. В ГУ Росгвардии сформируют специальный отряд из 300 сотрудником ОМОНа и подразделений лицензионно-разрешительной работы.Патрулировать улицы в районе мест проведения праздничных мероприятий будут 290 экипажей вневедомственной охраны.Напомним, в этом году День знаний совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. Ранее сообщалось, что линейки в школах рядом с Соборной мечетью могут быть перенесены с улицы внутрь школьных зданий. Позже в комитете уточнили, что эта мера остается на усмотрение школьных администраций.





