"Зенит" подписал четырехлетний контракт с защитником сборной Словении
17:58
Тэги: спорт, футбол, трансферы, зенит, чемпионат россии
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Бородатый "цыган"....Этих "цыганей" усатая губернаторша целый город наприглашала.... в «Бородатый "цыган" похитил и изнасиловал школьницу в Коммунаре»
Ишь как суетяться, что бы потенциальные террористы могли своему божку поклониться... в «Станцию метро "Горьковская" завтра могут закрыть на вход ради Курбан-байрама»
Вполне известные.. Про таких пишут :
Был комсомольцем и онанистом Стал православным активистом. в «Неизвестные забросали бутылками с горючей жидкостью киностудию "Лендок" в Петербурге»
Был комсомольцем и онанистом Стал православным активистом. в «Неизвестные забросали бутылками с горючей жидкостью киностудию "Лендок" в Петербурге»
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