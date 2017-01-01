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Станцию метро "Ладожская" закрывали из-за забытого на платформе предмета

17:53
Тэги: метро, транспорт
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Тэги: метро, транспорт
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Бородатый "цыган"....Этих "цыганей" усатая губернаторша целый город наприглашала.... в «Бородатый "цыган" похитил и изнасиловал школьницу в Коммунаре»
Ишь как суетяться, что бы потенциальные террористы могли своему божку поклониться... в «Станцию метро "Горьковская" завтра могут закрыть на вход ради Курбан-байрама»
Вполне известные.. Про таких пишут :
Был комсомольцем и онанистом Стал православным активистом. в «Неизвестные забросали бутылками с горючей жидкостью киностудию "Лендок" в Петербурге»
толерасты. в «Станцию метро "Горьковская" завтра могут закрыть на вход ради Курбан-байрама»
Что ж такое, у кого не вырвут сумку - у всех сотни тысяч да миллионы.
У меня вот больше сотки не лежит в сумке. :( Живут же. :( в «На Ленинском у приезжей с Урала коротышка вырвал сумку с деньгами и документами»
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