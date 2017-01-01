«Полиция задержала подозреваемого в похищении и изнасиловании школьницы из Коммунара»

В Ленинградской области задержан подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки в Гатчинском районе. Им оказался 48-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, сообщают вРанее сообщалось, что полиция Гатчинского района разбирается в таинственном исчезновении на целую ночь 13-летней школьницы.Напомним, две юные жительницы города Коммунар, 13-ти и 14-ти лет, накануне вечером купили шаверму за магазином промтоваров на Ленинградском шоссе и, не торопясь, пошли домой. Вскоре подруги заметили, что за ними идет бородатый мужчина цыганской внешности.Неожиданно он схватил младшую за руку и повел в поле. Минут 10 старшая из школьниц шла рядом, пока подруга не крикнула ей, чтобы она бежала за помощью.Некоторое время родственники 13-летней девочки искали ее самостоятельно, а около полуночи мать обратилась в полицию.На место происшествия выезжали следователи и руководящий состав следственного отдела по городу Гатчина, следователь-криминалист Следственного управления, сотрудники МЧС России, личный состав УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области, кинолог с собакой.Был проведен осмотр места преступления, изъяты улики, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время проводится допрос задержанного, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.