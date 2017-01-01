Неадекватный водитель, который устроил серию ДТП и пытался спрятаться от полицейских в соборе, стал фигурантом уголовного дела (видео)

Во время задержания в храме нетрезвый мужчина нанес удар ногой сотруднику правопорядка.

Во время задержания в храме нетрезвый мужчина нанес удар ногой сотруднику правопорядка.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, 29 августа, находясь в состоянии опьянения, после совершения административного правонарушения, скрываясь от сотрудников ГИБДД, он вбежал в помещении собора Владимирской иконы Божией Матери, где нанес удар ногой преследовавшему его полицейскому.



По факту в отношении драчуна было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". "В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого, расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.



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Напомним, как сообщалось ранее, вечером 29 августа у станции метро «Технологический институт» сотрудниками ДПС был замечен подозрительный автомобиль со столичными номерами. На предложение пройти медицинское освидетельствование водитель предпочел скрыться.



Погоня, которая сопровождалась семью столкновениями с другими автомобилями, закончилась у станции метро «Владимирская».

В Петербурге в отношении 33-летнего мужчины, который в минувший вторник устроил в Северной столице серию ДТП, а после пытался скрыться от сотрудников полиции во Владимирском соборе, возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, 29 августа, находясь в состоянии опьянения, после совершения административного правонарушения, скрываясь от сотрудников ГИБДД, он вбежал в помещении собора Владимирской иконы Божией Матери, где нанес удар ногой преследовавшему его полицейскому.По факту в отношении драчуна было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". "В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого, расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.Напомним, как сообщалось ранее, вечером 29 августа у станции метро «Технологический институт» сотрудниками ДПС был замечен подозрительный автомобиль со столичными номерами. На предложение пройти медицинское освидетельствование водитель предпочел скрыться.Погоня, которая сопровождалась семью столкновениями с другими автомобилями, закончилась у станции метро «Владимирская». Оказав сопротивление, мужчина забежал во Владимирский собор и только там был задержан.







Обсуждение темы: «Неадекватный водитель, который устроил серию ДТП и пытался спрятаться от полицейских в соборе, стал фигурантом уголовного дела (видео)» монк-аль-ахри 31.08 15:16 [ + 0 – ]

так он ещё и матерь божью обидел?

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