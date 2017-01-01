"Гонщик" на "Газели" протаранил ограду Большеохтинского кладбища и сбежал с места аварии (фото)

Виновника ищут, чтобы решить вопрос с возмещением ущерба.

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Обсуждение темы:

«"Гонщик" на "Газели" протаранил ограду Большеохтинского кладбища и сбежал с места аварии (фото)»

монк-аль-ахри 31.08 15:19 [ + 1 – ]

не-а...православнутый! на погост торопился!

махоня 31.08 19:33 [ + 1 – ]

Разобрали бы Козель и на сумму проданных запчастей отремонтировали забор.