Coinference в Санкт-Петербурге: блокчейн, искусство и шампанское

Эксклюзивная программа мероприятия включает в себя розыгрыш приза стоимостью €2500, выступление анонимного спикера, готового раскрыть закулисные тайны криптоиндустрии, и уникальную выставку живописи и фоторабот, занесенных в блокчейн, по которой можно прогуляться с бокалом шампанского.

ForkLog (далее FL) пообщался с организаторами проекта Coinference Львом Лейманом и Анитой Юрковской, а также CEO Artex Владимиром Повшенко, курирующим выставку, о подробностях грядущего мероприятия.

ForkLog: Что вы вкладываете в понятие «искусство блокчейна»?



Анита Юрковская: Мы считаем, что любой проект, тем более высокотехнологичный, должен не только решать проблему, но и воплощать идеалы времени, быть плодом интеллектуальной деятельности, а не гонкой за быстрыми деньгами. Эстетичным и уникальным как искусство — на века.



FL: Какие проекты, на ваш взгляд, способны привнести индивидуальность в финансовый сектор?



Лев Лейман: Блокчейн может быть применен в совершенно неочевидном, на первый взгляд, секторе. Например, мы выяснили, что с помощью технологии можно защитить труды художников. Да и само создание новых валют — инструмент, который заставляет нынешнюю экономику перестраиваться, эволюционировать, позволяет покупателю влиять на стоимость, а предпринимателю — сосредоточиться на качестве. Ажиотаж на ICO непременно пройдет, и на рынке останутся грамотные проекты, которые начнут новый виток в экономике.



FL: Как родилась идея сделать фотоконкурс Art of Blockchain?

Владимир Повшенко: Имея богатый опыт организации различных мероприятий и являясь организаторами одной из крупнейших в мире фотопремий – 35AWARDS, мы с сооснователем ARTEX Валерием Кочергиным решили предложить фотографам визуализировать технологию блокчейн. В итоге в конкурсе приняли участие 925 фотографов более чем из 50 стран мира, которые загрузили почти 3000 работ. Желающие увидеть и приобрести одну из десяти работ-победителей могут сделать это на конференции. Именно эти десять фотографий станут первыми в мире, информация о которых будет записана в блокчейн.

FL: В чем смысл записи предметов искусства в блокчейн?

Владимир Повшенко: Этот вопрос отражает проблематику всего рынка предметов искусства и роскоши, где большая часть сделок проходит в закрытом формате, а стоимость и подлинность подтверждается отдельными игроками и их репутацией. Используя смарт-контракты, технологию блокчейн, а также нашу платформу ARTEX и удобное мобильное приложение, каждый инвестор и коллекционер сможет в один клик получить провенанс произведения искусства (информацию о сделках, владельце, выставках, оценке критиков, публикациях в каталогах и так далее), который нельзя подделать или перезаписать. Кроме этого, художники и творцы смогут получать авторские отчисления с каждой продажи.



FL: Вокруг криптовалют сейчас поднят серьезный хайп. Как вы считаете, это положительно сказывается на индустрии?

Анита Юрковская: Хайп создают СМИ, подогревающие мысли людей о моментальном заработке. В реальности, блокчейн — это такая же многогранная сфера как и любая другая отрасль бизнеса, со своими нюансами. Однако польза широкой огласки в том, что сегодня люди могут сами выбирать свое будущее, раньше, чем за них это сделает государство и устаревшие финансовые институты.

FL: В программе конференции указан анонимный спикер. Какие темы он будет освещать?



Лев Лейман: Он поделится тем, о чем обычно не принято говорить: какие теневые операции происходят в мире криптовалют и какие опасности связаны с входом на этот рынок. Аноним расскажет о том, что же на самом деле происходит с крупными суммами на этом рынке и откуда они берутся.

FL: Наверное, самым интригующим моментом мероприятия станет розыгрыш приза стоимостью €2500. Что ждет победителя?

Лев Лейман: В конце октября мы подготовили захватывающее путешествие, в том числе в мир блокчейна — мы проведем лотерею, которая даст возможность бесплатного участия в нем одному из гостей конференции. Подробностями мы поделимся на мероприятии.

FL: Какие отзывы вы получали по итогам первой Coinference?



Анита Юрковская: Нам часто говорили, что мы единственные, кто трижды кормит гостей и щедро угощает шампанским. Если говорить серьезно, то мы действительно много внимания уделяем комфорту посетителей и качеству проведения самого мероприятия. Но главное, что на каждом из наших ивентов люди получают важную информацию, а не просто приходят послушать продающие тексты. Большинство спикеров — наши друзья, разделяющие эту идею, поэтому они выкладываются на конференции не меньше, чем мы.

FL: В каких городах в дальнейшем планируется проведение Coinference?

Анита Юрковская: Мы планируем отправить Coinference заграницу, ведь криптовалютная индустрия создает глобальный коворкинг, объединяя людей по всему миру, с единым видением и задачами. Наверняка мы сможем также поделиться чем-то ценным с западными коллегами.

FL: По вашему мнению, регулирование со стороны государства поможет или в большей степени нанесет вред криптоиндустрии?

Лев Лейман: Чем государство консервативнее, тем сложнее ему будет адаптироваться, ведь на данный момент блокчейн-технологии развиваются гораздо быстрее остальных консервативных финансовых инструментов. В этом случае, такое государство будет непременно отставать от тех, кто эту технологию внедрил. Регулирование необходимо, но для того, чтобы защищать, а не ограничивать. Благодаря массовости рынка мы получили еще и возможность влиять на эти процессы. Возможно, это первые шаги к самоуправлению.

Напомним, конференция Coinference: Art of blockchain состоится 3 сентября в 12:00 по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 60, креативное пространство «Ткачи».

Вход платный, приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия .

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