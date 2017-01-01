Обсуждение темы:

«В Никольском задержали лжеполицейского, который расхаживал в форменной одежде и ярко-голубы кроссовках»

кто б так прокурорских проверил!? Они по судам систематически с нарушением формы одежды таскаются, а часто даже и без оной вообще.