Обсуждение темы:

«В Гатчине на пешеходном переходе "Рено Логан" сбил 9-летнюю девочку»

Видимо, власть предержащим следовало разъяснять средствами массовой информации

подведомственному населению пагубность нарушения пешеходами пункта 4.5 ПДД,

предписывающего пешеходам убедиться в безопасности перехода перед выходом

на НПП. Раз пешеходиху задавили, значит опасность была, значит, она не убедилась

в ее отсутствии, значит, нарушила п.4.5 ПДД. Поделом!



